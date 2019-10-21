22 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве во вторник, 22 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 75- миллиметров ртутного столба.