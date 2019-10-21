Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     22.10.2019 08:14

Небольшое похолодание ожидается в Москве 22 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве во вторник, 22 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 75- миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:46 Город (Москва и область) Фильмы по книгам русских писателей покажут в сети кинотеатров «Москино» с 9 по 30 ноября

08:31 Город (Москва и область) Новое мобильное приложение позволит москвичам меньше ждать ремонтников

08:14 Общество Небольшое похолодание ожидается в Москве 22 октября

17:31 Город (Москва и область) Завершается строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе

17:20 Власть Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru