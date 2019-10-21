Другие материалы
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Общество
22.10.2019, 08:14
Небольшое похолодание ожидается в Москве 22 октября
22 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве во вторник, 22 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воз...
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Общество
21.10.2019, 09:47
Теплая погода ожидает москвичей на протяжении всей недели
21 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода сохранится в Москве на протяжении всей предстоящей недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильф...
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Общество
21.10.2019, 08:13
Какая погода будет в Москве 21 октября
21 октября. Mossovetinfo.ru – Аномальное тепло, переменная облачность и кратковременные ливневые дожди ожидаются в Москве в понедельник, 21 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение д...