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Общество     11.06.2019 11:39

Небольшое похолодание придет в Москву в конце недели

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Теги:  погода  похолодание 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание придет в Москву в конце недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, 13 июня в Москве похолодает до 21-23 градусов тепла, а затем до конца недели температура будет держаться на уровне +20… +25 градусов.

Кроме того, ожидается появление облачности, возможны дожди.


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Теги: 
погода  похолодание 

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