11 июня. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание придет в Москву в конце недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По прогнозам синоптиков, 13 июня в Москве похолодает до 21-23 градусов тепла, а затем до конца недели температура будет держаться на уровне +20… +25 градусов.



Кроме того, ожидается появление облачности, возможны дожди.