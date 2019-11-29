29 ноября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и осадки ожидаются в Москве в пятницу, 29 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +1…+3°, по области -1…+4°. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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