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Общество     29.11.2019 08:15

Небольшое потепление ожидается в Москве 29 ноября

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Теги:  погода 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и осадки ожидаются в Москве в пятницу, 29 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +1…+3°, по области -1…+4°. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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