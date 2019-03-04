4 марта. Mossovetinfo.ru – От минус одного до одного градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, 4 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Днем ожидается небольшое снег, на дорогах – гололедица. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.