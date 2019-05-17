17 мая. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели в Москву вновь вернуться дожди, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По словам Тишковца, в понедельник в Москве еще сохранится сухая и солнечная погода, однако уже в ночь на вторник в Москву придет облачность, начнутся дожди, ожидается также небольшое понижение температуры.
Во вторник и среду температура воздуха в Москве будет держаться в районе 20 градусов тепла, будет облачно и дождливо, однако сильных дождей не ожидается.
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