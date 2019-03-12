12 марта. Mossovetinfo.ru – Облачная погода с прояснениями и кратковременный снегопад во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, 12 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит -1…+1°, в Подмосковье -3…+2°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.