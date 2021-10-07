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Общество     07.10.2021 09:05

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

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Теги:  погода  прогноз погоды  заморозки 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, прошедшей ночью в Москве были зафиксированы первые осенние заморозки. К 07.:00 на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру в -0,7 градуса, и это не окончательный показатель.

По прогнозам синоптиков, в условиях малооблачной погоды, в предстоящие четыре ночи также ожидаются небольшие заморозки. В дневное время температура воздуха будет подниматься до +12..14°.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  заморозки 

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