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Общество     09.12.2020 09:58

Ночь на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы

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Теги:  погода  морозы 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала календарной зимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По данным синоптиков, к 07:00 температура воздуха в Москве опустилась до -12 градусов. Ранее, днем во вторник температура в Москве опускалась до -10,2 градуса.

Как ранее сообщалось, на текущей неделе погоду в Москве определяет сибирский антициклон, который принес в столицу ясную и морозную погоду без осадков.


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Теги: 
погода  морозы 

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