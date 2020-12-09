9 декабря. Mossovetinfo.ru - Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала календарной зимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.
По данным синоптиков, к 07:00 температура воздуха в Москве опустилась до -12 градусов. Ранее, днем во вторник температура в Москве опускалась до -10,2 градуса.
Как ранее сообщалось, на текущей неделе погоду в Москве определяет сибирский антициклон, который принес в столицу ясную и морозную погоду без осадков.
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