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Общество     09.10.2018 12:12

Ночь на 9 октября стала самой холодной в Москве с начала месяца

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Теги:  Гидрометцентр  погода 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Ночь с 8 на 9 октября стала самой холодной в Москве с начала месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидромецентра Марину Макарову.

По словам Макаровой, в районе 6 утра метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха в -0,2 градуса. С начала октября это первый случай, когда температура воздуха опустилась ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха в Москве начнет расти и в выходные может достичь 17 градусов тепла.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода 

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