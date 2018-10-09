9 октября. Mossovetinfo.ru – Ночь с 8 на 9 октября стала самой холодной в Москве с начала месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидромецентра Марину Макарову.



По словам Макаровой, в районе 6 утра метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха в -0,2 градуса. С начала октября это первый случай, когда температура воздуха опустилась ниже нуля.



По прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха в Москве начнет расти и в выходные может достичь 17 градусов тепла.