19 сентября. Mossovetinfo.ru – Новые выборы губернатора Приморского края пройдут через три месяца, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.



«Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы», - заявила Памфилова.



Ранее Центризбирком рекомендовал краевому избиркому Приморья отменить итоги второго тура губернаторских выборов, состоявшегося 9 сентября. При этом в заявлении ЦИК отмечается, что если краевой избирком не отменит результаты выборов, то это сделает сам ЦИК.



В ходе второго тура выборов губернатора Приморья исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко вел борьбу за пост с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. После подсчета 100% бюллетеней было объявлено, что победу одержал Тарасенко, набравший 49,55% голосов, за Ищенко проголосовали 48,06%. Однако и Ищенко, и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификациях.