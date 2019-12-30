30 декабря. Mossovetinfo.ru - Новым художественным руководителем театра «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщает департамент культуры города Москвы.
До последнего момента Рыжаков возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда.
Галина Волчек, которая была художественным руководителем театра «Современник» 30 лет, скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
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