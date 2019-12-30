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Общество     30.12.2019 10:33

Новым художественным руководителем «Современника» назначен Виктор Рыбаков

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Теги:  Виктор Рыжаков  Рыжаков  Современник  театр Современник  театры  культура  Галина Волчек  Волчек 

30 декабря. Mossovetinfo.ru - Новым художественным руководителем театра «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщает департамент культуры города Москвы.

До последнего момента Рыжаков возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда.

Галина Волчек, которая была художественным руководителем театра «Современник» 30 лет, скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.


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Теги: 
Виктор Рыжаков  Рыжаков  Современник  театр Современник  театры  культура  Галина Волчек  Волчек 

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