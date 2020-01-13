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Общество     13.01.2020 11:53

Новым уполномоченным по правам ребенка в Москве станет Ольга Ярославская - СМИ

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Теги:  дети  омбудсмен  Ольга Ярославская 

13 января. Mossovetinfo.ru – Новым уполномоченным по правам ребенка Москвы станет Ольга Ярославская, в должность она вступит до конца недели, сообщает telegram-канал «Расстрига» со ссылкой на источник в столичной мэрии.

Ранее Ярославская работала директором школы №1298, а также возглавляла Центр патриотического воспитания и школьного спорта. С 2014 по 2019 год Ярославская была депутатом Мосгордумы,

С 2009 пот 2019 год пост детского омбудсмена Москвы занимал Евгений Бунимович, который был избран депутатом Мосгордумы VII созыва и возглавил комиссию Мосгордумы по образованию.


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Теги: 
дети  омбудсмен  Ольга Ярославская 

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