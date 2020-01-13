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Общество
13.01.2020, 11:53
Новым уполномоченным по правам ребенка в Москве станет Ольга Ярославская - СМИ
13 января. Mossovetinfo.ru – Новым уполномоченным по правам ребенка Москвы станет Ольга Ярославская, в должность она вступит до конца недели, сообщает telegram-канал «Расстрига» со ссылкой на исто...
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Общество
13.01.2020, 10:39
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в течение недели
13 января. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в течение предстоящей недели с 13 по 19 января, сообщает центр погоды «Фобос». В течение всей недели в ...
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Общество
13.01.2020, 08:55
Россияне поделились ожиданиями на 2020 год
13 января. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считают, что 2020 год будет лучше, чем предыдущий, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». В том, что наступивший го...