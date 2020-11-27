27 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 918 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Это новый рекорд по суточному приросту заболевших в Москве. Предыдущий рекорд был установлен 8 ноября, когда за сутки было выявлено 6 897 случаев заражения коронавирусом.
Оперативный штаб на данный момент еще не опубликовал полные статистические данные по коронавирусу за 26 ноября. Однако уже опубликована информация, что за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6 484 пациента из числа заболевших ранее, 77 человек скончались в результате заболевания.
Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, до 15 января. Вместе с тем, мэр Москвы отметил, что необходимости во введении дополнительных ограничений в Москве нет.
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