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Общество     10.01.2023 08:38

О масштабном сносе на Лужнецкой набережной сообщает Архнадзор

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Теги:  Заявление  Архнадзор  Ф. Байер и Ко  Союз  Лужнецкая набережная 2/4  снос 

10 января, Mossovetinfo. ru - Беспрецедентный по числу строений снос ансамбля дореволюционной промышленной архитектуры бывшего завода фирмы "Ф. Байер и Ко" (в советское время - завод "Союз") происходит с конца минувшего года на Лужнецкой набережной, 2/4, - сообщает Общественное движение "Архнадзор" . К заявлению прилагается иллюстрированный очерк истории предприятия.

Попытки поставить на охрану хотя бы одно строение завода были отклонены правительством Москвы, отмечает "Архнадзор".

"Корпуса «Ф. Байера и Ко» — это еще и историческая среда расположенного напротив, через реку, у подножия Воробьевых гор Андреевского монастыря XVII-XVIII веков. Что было очевидно при взгляде со смотровой площадки здания Академии наук, да и от самого монастыря. Теперь эти виды безвозвратно утрачены, а на смену им идет застройка повышенной этажности", - отмечается в заявлении.

В июне 2022 года власти Москвы сообщили о согласовании проекта “многофункционального комплекса” на месте недействующего авиамоторного завода «Союз» на Лужнецкой набережной, 2/4. На территории 8,4 га планируется построить порядка 300 тыс. кв. метров жилой, коммерческой и офисной недвижимости. Будет возведено 14 зданий переменной высоты и этажности – от 12 до 18 этажей.


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Теги: 
Заявление  Архнадзор  Ф. Байер и Ко  Союз  Лужнецкая набережная 2/4  снос 

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