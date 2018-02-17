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Общество     17.02.2018 13:08

Обманутых пайщиков «совхоза Грудинина» задержали в Москве перед Съездом обманутых дольщиков

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Теги:  Москва  пайщики  дольщики  обман  съезд  задержание  полиция  Грудинин  Родин 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - -  В субботу утром, возле Дома кино в Москве, где анонсировалась выступление кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на съезда обманутых дольщиков, полиция задержала около 20 обманутых пайщиков совхоза им. Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанных Александра Зорина.

«На пикет к Дому кино вышли обманутые пайщики совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты Павел Грудинин. Они судятся с совхозом за свои земельные права, которые были нарушены Грудининым», - пояснил Зорин.

По его словам, пикетчики никакой общественный порядок не нарушали. Зорин добавил, что у Дома кино во время пикета присутствовал депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин, который «кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты».

Ранее, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по г. Москве, сообщалось, что по просьбе организаторов Съезда обманутых дольщиков у Дома кино в центре Москвы были задержаны 15 человек, «нарушающих общественный порядок».

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Теги: 
Москва  пайщики  дольщики  обман  съезд  задержание  полиция  Грудинин  Родин 

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