Общемосковский крестный ход пройдет 7 сентября 2025 года

23 августа — Mossovetinfo.ru — По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 7 сентября 2025 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день празднования Собора Московских святых, состоится общемосковский крестный ход от кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. Об этом сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви.



Возглавит крестный ход Святейший Патриарх Кирилл.



Участие в крестном ходе примут викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей, насельники монастырей, настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий, члены приходских собраний и все желающие разделить радость православного московского торжества.



Сбор участников крестного хода начнется с 10.00 у Храма Христа Спасителя (проход к Храму Христа Спасителя с ул. Волхонки со стороны Боровицкой площади — станции метро Боровицкая, Александровский сад и др.).



Начало крестного хода — по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя.



На приходских и монастырских стендах и в социальных сетях будут размещены афиши о проведении общемосковского крестного хода.