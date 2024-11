Объявлен короткий список «Премии Читателя-2024»

5 ноября — Mossovetinfo.ru — Российская государственная библиотека для молодёжи(РГБМ) и Оргкомитет Всероссийской литературной «Премии Читателя» объявили имена претендентов на престижную награду в этом году в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза» (Non fiction)». Список сформирован на основе анализа читательского спроса в 51 библиотеке из 37 регионов страны. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в РГБМ.



«В этом году шорт-лист оказался не такой и короткий – 14 книг. И это легко объяснить – 2023 год оказался, вопреки ожиданиям, очень щедр на заметные книжные события, – рассказывает Евгений Харитонов, координатор «Премии Читателя». – Если же сравнивать нынешний короткий список с предыдущими годами, то очевиден крен читательский предпочтений в сторону литературы молодёжной. И главное, финал уж точно обещает быть труднопрогнозируемым».



В коротком списке в номинации «Художественная проза» оказались: Бодлер Алиса. Escape (М.: АСТ: NoSugar Books), Дашкевич Виктор. Граф Аверин. Колдун Российской империи (М.: Эксмо), Иванов Алексей. Бронепароходы (М.: Рипол-классик, 2023), Идиатуллин Шамиль. До февраля (М.: АСТ: Ред. Елены Шубиной), Крусанов Павел. Игры на свежем воздухе (СПб: Азбука), Лавринович Ася. Все из-за тебя (М.: Like Book), Пелевин Виктор. Путешествие в Элевсин (М.: Эксмо), Рыльская Тамара, Рыльский Герман. Гретель и её бесы (М.: Росмэн: Кислород).



В рамках номинации «Документальная проза» (Non-Fiction) в шорт-листе: Басинский Павел. Подлинная история Константина Левина (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной), Богатырёва Татьяна. Кинематограф Азии: Китай, Япония и Южная Корея (М.: Бомбора), Гурьянова Светлана. В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах (М.: Бомбора), Панов Вадим. Симулятор безумия. Как четвертая промышленная революция превратит homo Sapiens в Homo Servus? (М.: Бомбора), Прилепин Захар. Шолохов. Незаконный (М.: Молодая гвардия), Примаченко Ольга. Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки (М.: Бомбора).



Всероссийская «Премия Читателя» – первая и самая крупная в России литературная награда, присуждаемая писателям библиотечным сообществом. Учреждена Российской государственной библиотекой для молодёжи в 2015 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации (РБА). Вручается авторам лучших русскоязычных художественных и научно-популярных книг за прошедший год по результатам анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодёжью, и на портале ЛитРес, а также финального голосования Жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.



Среди лауреатов «Премии Читателя»: Вадим Панов, Алексей Слаповский, Виктор Пелевин, Андрей Рубанов, Максим Замшев, Павел Басинский и Екатерина Барбаняга, Сергей Лукьяненко, Сергей Шаргунов и др.



Имена новых лауреатов станут известны на церемонии награждения, которая состоится в 6 декабря на книжной ярмарке Non Fiction.