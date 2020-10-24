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Общество     24.10.2020 14:04

Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки

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Теги:  коронавирус 

24 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки госпитализировано 1339 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

В столице за сутки подтверждено 4453 новых случая заболевания. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 299 человек.

В России за сутки выявлен 16 521 новый случай коронавируса.


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Теги: 
коронавирус 

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