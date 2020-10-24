24 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки госпитализировано 1339 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



В столице за сутки подтверждено 4453 новых случая заболевания. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 299 человек.



В России за сутки выявлен 16 521 новый случай коронавируса.