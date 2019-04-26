26 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 110 тысяч человек примут участие в согласованных акциях в Москве 1 мая – в День международной солидарности трудящихся, сообщила представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова.



Всего городские власти согласовали проведение семи акций. Самая большая из них организована Московской федерацией профсоюзов в рамках акции пройдет демонстрация по Красной площади. По предварительным прогнозам, в акции могут принять участие до 100 тысяч человек.



Партия ЛДПР проведет митинг в 1-м Басманном переулке, партия «Справедливая Россия» организует митинг в парке «Красная Пресня», партия КПРФ проведет шествие от улицы Большая Якиманка до Театральной площади, с последующим митингом, который пройдет у памятника Карлу Марксу.



Группа левых движений («Левый Фронт», «Трудовая Россия», Объединенная коммунистическая партия, Коммунистическая партия коммунисты России) проведут шествие по Дружинниковской улице до Краснопресненской заставы, после которой возле памятника «Героям революции» пройдет митинг. Еще один митинг, организованный «Партией нового типа» пройдет в парке «Сокольники». Наконец, еще одно шествие и митинг пройдут на Центральном проспекте в Зеленограде.