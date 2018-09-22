22 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 3 тысяч человек в Москве приняли участие в акции против пенсионной реформы, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.
Санкционированная акция проходит на проспекте Академика Сахарова. Шествие и митинг против пенсионной реформы организованы КПРФ.
Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка в районе проведения акции.
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