22 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 3 тысяч человек в Москве приняли участие в акции против пенсионной реформы, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



Санкционированная акция проходит на проспекте Академика Сахарова. Шествие и митинг против пенсионной реформы организованы КПРФ.



Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка в районе проведения акции.