1 октября. Mossovetinfo.ru - Вариант многодневного голосования на выборах поддерживают 78% россиян, следует из данных опроса, проведеного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В качестве причин, из-за которых они поддерживают многодневное голосование, участники опроса назвали удобство такого формата, когда можно выбрать время для голосования, отсутствие очередей, снижение опасности заражения коронавирусом, возможность выбрать день и время для голосования.
За проведение многодневного голосования в будущем высказались 70% опрошенных, 28% высказались против.
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