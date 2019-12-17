Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     17.12.2019 16:48

Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электронная трудовая книжка  опрос 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Около половины россиян не хотят переводить свои трудовые книжки в электронный вид, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос исследовательского портала Superjob.ru.

Против оцифровки трудовых книжек выступили 45% опрошенных. В тоже время 33% россиян готовы перевести свои трудовые книжки в электронный вид. Около 20% не определились в своем отношении к данному вопросу.

Пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек был принят Госдумой 3 декабря. Согласно принятым законам, с 1 января 2021 года каждый работник может самостоятельно выбрать, в каком виде должна вестись его трудовая книжка. В то же время для лиц, которые впервые устроятся на работу после 31 декабря 2020 года, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электронная трудовая книжка  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

16:55 Город (Москва и область) ЦОДД рекомендует москвичам воспользоваться для поездок метро, МЦК и МЦД

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

15:43 Происшествия Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверяют из-за сообщений о бомбах

14:51 Происшествия Здание Верховного суда в Москве эвакуируют после сообщения о заложенной бомбе

14:35 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в Лианозово

Актуальные материалы

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru