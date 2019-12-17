17 декабря. Mossovetinfo.ru – Около половины россиян не хотят переводить свои трудовые книжки в электронный вид, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос исследовательского портала Superjob.ru.



Против оцифровки трудовых книжек выступили 45% опрошенных. В тоже время 33% россиян готовы перевести свои трудовые книжки в электронный вид. Около 20% не определились в своем отношении к данному вопросу.



Пакет законов о введении в России электронных трудовых книжек был принят Госдумой 3 декабря. Согласно принятым законам, с 1 января 2021 года каждый работник может самостоятельно выбрать, в каком виде должна вестись его трудовая книжка. В то же время для лиц, которые впервые устроятся на работу после 31 декабря 2020 года, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.