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Общество     10.07.2020 10:03

ОНФ предложил изменить ряд автомобильных штрафов в России

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Теги:  ОНФ  штрафы  автомобилисты 

10 июля. Mossovetinfo.ru – Общероссийский народный фронт предложил изменить в России ряд автомобильных штрафов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.

Предлагается повысить штраф за проезд на красный свет с тысячи рублей до пяти тысяч рублей. За установку заведомо подложных номеров предлагается повысить штраф с 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Также предлагается повысить штрафы за превышение скорости. Если превышение скорости произошло в населенном пункте и составило от 40 до 60 километров в час, предлагается поднять штраф с 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение штрафовать нарушителя на 5 тысяч рублей. Если превышение скорости составило более 60 километров в час, предлагается наказывать водителя штрафом в 2,5 тысячи рублей (сейчас 1,5 тысячи рублей) или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев, а за повторное нарушение штрафовать нарушителя на 15 тысяч рублей.

За превышение скорости вне пределов населенного пункта предлагается штрафовать водителя на 2,5 тысячи рублей если превышение составило от 40 до 60 километров в час и на 5 тысяч рублей если превышение составило более 60 километров в час.

Велосипедистов предлагается штрафовать на 2,5 тысячи рублей, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В тоже время предлагается снизить штраф за грязные номера, а если на улице плохая погода – ограничиваться предупреждением.


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Теги: 
ОНФ  штрафы  автомобилисты 

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