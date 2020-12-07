7 декабря. Mossovetinfo.ru - России необходимо отказаться от длинных новогодних праздников, так как они ухудшают здоровье россиян и негативно сказываются на экономике страны, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.



В интервью РИА Новости Онищенко отметил, что в первой декаде января резко увеличивается объем работы скорой помощи, увеличивается число отравлений алкоголем, в том числе суррогатным, количество полученных людьми травм в пьяном виде.



Кроме того, по словам Онищенко, длинные выходные плохо влияют на экономику страны, в то время как весь мир после Нового года выходит на работу, Россия отдыхает почти две недели. По словам депутата, раньше в России отдыхали более разумно, практика «длинных» выходных появилась в 90-е годы прошлого века, когда этими выходными компенсировали тот факт, что людям не платили зарплату. Сейчас же необходимости в длинных выходных нет.



Ранее правительство России приняло постановление, согласно которому в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 10 января.