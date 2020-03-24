24 марта. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы не стала включать в повестку дня вопрос об обращении к президенту Владимиру Путину по поводу переноса голосования по изменения в Конституци из-за коронавируса, сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя палаты Алексей Венедиктов.



За то, чтобы включить вопрос в повестку дня проголосовали 9 членов ОП, против - 23 члена палаты, еще двое членов палаты воздержались.



Всероссийское голосование по изменениям в Конституции назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что голосование состоится только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что голосование могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом.



Всего в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.