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Общество     24.03.2020 17:23

ОП Москвы не будет обращаться к Путину с просьбой перенести голосование по Конституции

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Теги:  Общественная палата  голосование  Конституция  поправки  перенос 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы не стала включать в повестку дня вопрос об обращении к президенту Владимиру Путину по поводу переноса голосования по изменения в Конституци из-за коронавируса, сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя палаты Алексей Венедиктов.

За то, чтобы включить вопрос в повестку дня проголосовали 9 членов ОП, против - 23 члена палаты, еще двое членов палаты воздержались.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституции назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что голосование состоится только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что голосование могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
Общественная палата  голосование  Конституция  поправки  перенос 

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