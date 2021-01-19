ОП Москвы просит Мосгордуму разрешить электронный сбор подписей на региональных выборах

19 января. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы обратилась в Мосгордуму с просьбой дать разрешение на сбор подписей в собирать подписи в поддержку выдвижения в кандидаты в депутаты столичного парламента через портал Госуслуг.



Во вторник в ЦИК состоялась встреча руководства Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.



Памфилова рассказала о реализованном в прошлом году пилотном проекте по электронному сбору подписей за кандидатов, который прошел успешно в трех регионах страны.



В отношении столицы она предложила Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через портал ЕПГУ.