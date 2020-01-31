31 января. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы создаст собственный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию, в случае, если будет принят законодательный акт о всенародном голосовании, сообщил журналистам по итогам заседания в пятницу, 31 января, глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.



Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов отметил, что в штаб необходимо будет привлечь представителей разных политических сил, которые имеют различные позиции по поправкам в Конституцию.



Ремчуков также сообщил, что необходимо будет организовать на площадке ОП круглые столы и другие формы обсуждения предлагаемых поправок, чтобы максимально подробно информировать москвичей о поправках и процессе голосования и выявить их мнение по данным вопросам.