31 января. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы создаст собственный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию, в случае, если будет принят законодательный акт о всенародном голосовании, сообщил журналистам по итогам заседания в пятницу, 31 января, глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов отметил, что в штаб необходимо будет привлечь представителей разных политических сил, которые имеют различные позиции по поправкам в Конституцию.
Ремчуков также сообщил, что необходимо будет организовать на площадке ОП круглые столы и другие формы обсуждения предлагаемых поправок, чтобы максимально подробно информировать москвичей о поправках и процессе голосования и выявить их мнение по данным вопросам.
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