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Общество     31.01.2020 14:33

ОП Москвы создаст штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию

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Теги:  Общественная палата Москвы  Конституция  поправки  обсуждение 

31 января. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы создаст собственный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию, в случае, если будет принят законодательный акт о всенародном голосовании, сообщил журналистам по итогам заседания в пятницу, 31 января, глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов отметил, что в штаб необходимо будет привлечь представителей разных политических сил, которые имеют различные позиции по поправкам в Конституцию.

Ремчуков также сообщил, что необходимо будет организовать на площадке ОП круглые столы и другие формы обсуждения предлагаемых поправок, чтобы максимально подробно информировать москвичей о поправках и процессе голосования и выявить их мнение по данным вопросам.


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Теги: 
Общественная палата Москвы  Конституция  поправки  обсуждение 

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