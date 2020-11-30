30 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 26 338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 17 247 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 368 человек.
В Москве за сутки выявлено 6 511 новых случаев заражения коронавирусом. 5 073 человека выздоровели, 74 человека скончались.
Ранее сообщалось, что в предыдущие два дня в Москве фиксировалось более 7 тысяч случаев заражения в сутки.
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