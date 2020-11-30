 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     30.11.2020 10:50

Оперштаб опубликовал новую статистику по коронавирусу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 26 338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 17 247 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 368 человек.

В Москве за сутки выявлено 6 511 новых случаев заражения коронавирусом. 5 073 человека выздоровели, 74 человека скончались.

Ранее сообщалось, что в предыдущие два дня в Москве фиксировалось более 7 тысяч случаев заражения в сутки.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

10:50 Общество Оперштаб опубликовал новую статистику по коронавирусу

10:42 Общество До конца недели в Москве сформируется снежный покров

09:57 В России МВД предлагает ввести список необходимых навыков для получения водительских прав

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

12:13 Общество В Москве два дня подряд выявляют более 7000 новых случаев коронавируса

Актуальные материалы

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки

20:07 Общество Умер Диего Марадона

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru