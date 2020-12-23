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Общество     23.12.2020 11:25

Оперштаб опубликовал новую статистику по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России зафиксировано 27 250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 24 447 пациентов из числа заболевших ранее, 549 человек скончались в результате заражения.

В Москве за сутки выявлено 5 652 новых случая заражения коронавирусом. 5 228 человек выздоровели, 73 человека скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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