23 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России зафиксировано 27 250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 24 447 пациентов из числа заболевших ранее, 549 человек скончались в результате заражения.



В Москве за сутки выявлено 5 652 новых случая заражения коронавирусом. 5 228 человек выздоровели, 73 человека скончались.