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Общество     18.01.2021 11:46

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

18 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявили 3 679 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса вылечились 4 009 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 73 человека.

В целом по России за сутки зафиксировано 22 857 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 333 человека, скончался 471 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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