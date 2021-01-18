Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

18 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявили 3 679 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки от коронавируса вылечились 4 009 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 73 человека.



В целом по России за сутки зафиксировано 22 857 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 333 человека, скончался 471 человек.