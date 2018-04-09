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Общество     09.04.2018 10:44

Определены новые участники проекта «Музыка в метро»

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Теги:  Музыка в метро 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Определены новые участники
проекта «Музыка в метро». Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

По итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получат аккредитацию на выступление в рамках проекта «Музыка в метро».

Уже в середине апреля новые участники выступят перед пассажирами, а количество площадок проекта увеличится на 14 и составит 32 официальных места для выступления в Московском метрополитене. На сайте music.mosmetro.ru опубликован список исполнителей, прошедших отбор и получивших аккредитацию на 1 год.

В течение пяти дней, с 12 по 16 марта, в Центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, желающих стать участниками проекта «Музыка в метро». Экспертное жюри оценивало конкурсантов по нескольким параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление.

Проект «Музыка в метро» был создан весной 2016 года Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта при поддержке Департамента культуры и Московского продюсерского центра. За три года существования проекта прошло более 30 тысяч выступлений артистов, а количество площадок увеличилось с 3 до 32.

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Теги: 
Музыка в метро 

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