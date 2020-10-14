14 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 573 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 1 970 пациентов, скончались 52 человека.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 344 004 случая заражения коронавирусом, 266 470 человек выздоровели, 5 739 человек скончались.
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