14 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 573 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 1 970 пациентов, скончались 52 человека.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 344 004 случая заражения коронавирусом, 266 470 человек выздоровели, 5 739 человек скончались.