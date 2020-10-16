16 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 15 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Впервые за все время пандемии количество новых случаев заражения превысило 15 тысяч в сутки.



Кроме того, за прошедшие сутки в Росси от коронавируса вылечились 8 485 пациентов, скончалось 232 человека



Всего с начала пандемии в России выявлено 1 369 313 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 1 056 582 человека, скончались 23 723 человека.