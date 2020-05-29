29 мая. Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 29 мая, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Ранее сообщалось, что в течение дня, 29 мая, в Москве ожидаются проливные дожди, местами очень сильные, гроза, град и сильный ветер, порывы которого при грозе могут достигать 20 метров в секунду.



Оранжевый уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.