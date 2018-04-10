10 апреля. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет «Россия-2018», который занимается подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России, рассмотрит возможность переноса фан-зоны в Москве с Воробьевых гор. Об этом сообщил представитель протестующих студентов МГУ Виталий Землянский после встречи с главой оргкомитета вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.
«Нам было сказано, что площадка не является окончательной. Было дано обещание, что в течение недели Аркадий Владимирович ознакомится с информацией о других площадках, хотя он считает эту лучшей", - сказал Землянский, которого цитирует «Интерфакс».
Комментариев самого Дворковича по итогам встречи на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что многие студенты МГУ выступили против организации фан-зоны на территории университета, так как это осложнит им жизнь на этот период. Совет муниципальных депутатов МО Раменки обратился к президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, а также к ФИФА с просьбой перенести фан-зону с Воробьевых гор.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках».
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