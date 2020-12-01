1 декабря. Mossovetinfo.ru – Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за все время метеорологических наблюдений, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что средняя температура осени в Москве составила +8,4°, что на 10 градусов выше средних многолетних значений.



В тоже время, по количеству выпавших осадков прошедшая осень не дотянула до средних показателей. Всего за 3 осенних месяца в Москве выпало 170 миллиметров осадков, что составляет 93% от нормы.