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Общество     01.12.2020 10:16

Осень 2020 года стала в Москве самой теплой за все время наблюдений

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Теги:  погода  осень  рекорды 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за все время метеорологических наблюдений, сообщает центр погоды «Фобос».

Сообщается, что средняя температура осени в Москве составила +8,4°, что на 10 градусов выше средних многолетних значений.

В тоже время, по количеству выпавших осадков прошедшая осень не дотянула до средних показателей. Всего за 3 осенних месяца в Москве выпало 170 миллиметров осадков, что составляет 93% от нормы.


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Теги: 
погода  осень  рекорды 

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