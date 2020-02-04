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Общество     04.02.2020 15:55

Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

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Теги:  Теодро Шанин  смерть  МВШСЭН 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук скончался в Москве в возрасте 89 лет, сообщается на официальном сайте МВШСЭН.

Шанин родился в Вильно (ныне Вильнюс) в 1930 году. В 1941 году был вместе с матерью сослан в Сибирь. В 1942-1946 году после амнистии жил в Самарканде. В 1946 году вернулся в Польшу.

В 1948 году уехал в Палестину, принимал участие в войне за независимость Израиля. Окончил Иерусалимский университет, работал в качестве социального работника. Защитил докторскую диссертацию в Бирмингемском университете.

Преподавал в университетах Иерусалима и Хайфы (Израиль), а также в университетах Шеффилда, Манчестера и в колледже Святого Антония при Оксфордском университете.

С 1990 года – академик ВАСХНИЛ. В 1992 году создал в Москве междисциплинарный исследовательский центр «Интерцентр», и стал его сопредседателем вместе с академиком Татьяной Заславской. В 1995 году на базе «Интерцентра» создал МВШСЭН и стал ее первым ректором. С 2008 года стал президентом школы.

Является автором более 20 научных работ темами которых стали крестьяноведение, историческая социология, социология знания, неформальные экономики и эпистемология общественных наук. Внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.

О времени прощания с Шаниным будет объявлено дополнительно.


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Теги: 
Теодро Шанин  смерть  МВШСЭН 

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