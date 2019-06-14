14 июня. Mossovetinfo.ru — Центр развития филантропии Благотворительного фонда Владимира Потанина совместно с European Foundation Center (EFC) открыл прием заявок на участие в российско-европейской программе обмена для профессионалов в филантропии Philanthropic Leadership Platform: Russia-Europe, сообщили ИА «Моссовет» в благотворительном фонде Владимира Потанина.



Программа рассчитана на два года, первый цикл пройдет с 5 по 8 ноября 2019 года в бельгийском Брюсселе. Программа ориентирована на лидеров российской и европейской филантропии, и предлагает ознакомиться с инновационными подходами в этой области, обменяться опытом и передовыми практиками.



«Для нас важно предложить участникам программы площадку для профессионального развития и диалога на наиболее актуальные темы в современной филантропии. С одной стороны, знакомство с опытом европейских и китайских коллег будет полезным для российских профессионалов. С другой стороны, не сомневаюсь в том, что лучшие российские практики и модели будут не менее востребованы участниками из других стран», - рассказала генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.



Подать заявку на участие может гражданин России, который уверенно владеет разговорным и письменным английским языком, работает в сфере филантропии и представляет одну из филантропических организаций, таких как частный или корпоративный фонд, фандрайзинговую организацию, компанию, реализующую грантодающую деятельность, профессиональную ассоциацию участников благотворительного сектора или другие организации, связанные с филантропией.



Заявки на участие в программе будут приниматься не позднее 7 июля. Участники программы будут отобраны до 9 сентября. Фонд берет на себя расходы по участию в программе, в том числе сопроводительные материалы, а также обеды и ужины. Оформление виз, проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.



Также сообщается, что второй цикл программы пройдет в 2020 году с новым составом участников.