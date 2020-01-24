24 января. Mossovetinfo.ru – Оттепель ожидается в Москве в пятницу и субботу, 24 и 25 января, сообщает центр погоды «Фобос».
В дневное время в Москве ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, температура воздуха будет подниматься до +1…+2°.
В воскресенье и понедельник ожидается небольшое похолодание, температура опустится до 0…-1°, однако со вторника температура вновь начнет расти и синоптики ожидают новых температурных рекордов.
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