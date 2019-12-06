6 декабря. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 7 и 8 декабря в Москве ожидается оттепель, сообщает центр погоды «Фобос».



В дневное время температура воздуха будет подниматься +1…+3°. При этом ожидаются дожди, вероятен мокрый снег.