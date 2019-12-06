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Общество     06.12.2019 15:09

Оттепель ожидается в Москве в выходные, 7 и 8 декабря

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Теги:  погода 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 7 и 8 декабря в Москве ожидается оттепель, сообщает центр погоды «Фобос».

В дневное время температура воздуха будет подниматься +1…+3°. При этом ожидаются дожди, вероятен мокрый снег.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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