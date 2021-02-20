Оттепель придет в Москву в конце февраля

20 февраля. Mossovetinfo.ru – В последних числах февраля в Москве ожидается оттепель, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.



По словам Макаровой, с 25 февраля температура воздуха в Москве вырастет до 0 градусов.



Однако, это потепление будет недолгим. По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, уже в первых числах марта антициклон принесет в Москву резкое похолодание, температура может опуститься до -20 градусов.