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Общество     20.02.2021 15:42

Оттепель придет в Москву в конце февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды  оттепель 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – В последних числах февраля в Москве ожидается оттепель, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам Макаровой, с 25 февраля температура воздуха в Москве вырастет до 0 градусов.

Однако, это потепление будет недолгим. По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, уже в первых числах марта антициклон принесет в Москву резкое похолодание, температура может опуститься до -20 градусов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  оттепель 

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