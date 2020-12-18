18 декабря. Mossovetinfo.ru - Кратковременная оттепель, пришедшая в Москву в четверг, в выходные сменится похолоданием. Сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу и воскресенье в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха опустится до -1…-3° днем и до -3…-5° ночью. В субботу ожидается небольшой снегопад, за сутки выпадет 2-4 сантиметра снега, однако в воскресенье снегопад закончится.



Похолодание продолжится и на следующей неделе. К середине недели в ночное время температура воздуха может опускаться до -10°.