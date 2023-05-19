Другие материалы
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Общество
21.05.2023, 13:05
Памятник Дарье Дугиной планируют установить в Тверском районе, в Миусском сквере - ОПРФ
21 мая — Mossovetinfo.ru — Памятник Дарье Дугиной планируют установить в Тверском районе, в Миусском сквере, рядом со...
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Общество
19.05.2023, 17:32
Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП
19 мая — Mossovetinfo.ru — Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме намерена добиваться снятия с рассмотре...
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Общество
19.05.2023, 15:21
Сопредседатель СЗРП Прилепин направит съезду партии программную речь - базовые установки и принципы
19 мая — Mossovetinfo.ru — Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Захар Прилепин, находящейся...