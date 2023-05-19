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Общество     21.05.2023 13:05

Памятник Дарье Дугиной планируют установить в Тверском районе, в Миусском сквере - ОПРФ

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Теги:  памятник  Тверской район  Миусский сквер  Дарья Дугина  Александр Дунин  философ  ОПРФ  Общественная палата России 

21 мая — Mossovetinfo.ru — Памятник Дарье Дугиной планируют установить в Тверском районе, в Миусском сквере, рядом со зданием Общественной палаты России (ОПРФ), — сообщил ее отец Александр Дугин в эфире «Стрима новых регионов». Об этом сообщено в Telegram-канале ОПРФ.

Философ Александр Дугин рассказал в стриме, что в этих районах прошло становление и детство журналистки, погибшей в теракте в 2022 году, что незадолго до теракта, унесшего жизнь Дарьи, она сказала отцу: «Папа, я помню ветки Миусского сквера, которые видела в коляске».

Сквер находится рядом со зданием Общественной палаты России.

В Москве, на Миусской площади, при входе в сквер, стоит скульптурный ансамбль, посвященный советскому писателю Александру Александровичу Фадееву (1901-1956) и героям его произведений "Молодая гвардия" и "Разгром".

В октябре 2022 года  источники CNN в разведке сообщили, что разведывательное сообщество США считает, что взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь видного российского политического деятеля Александра Дугина, был санкционирован элементами в украинском в украинском правительстве.

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Карта места

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Теги: 
памятник  Тверской район  Миусский сквер  Дарья Дугина  Александр Дунин  философ  ОПРФ  Общественная палата России 

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