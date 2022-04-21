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Общество     21.04.2022 13:19

Памятник Кобзону в Оружейном переулке в Тверском районе планируется открыть 30 августа 2022 года

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Теги:  Москва  Кобзон  Оружейный переулок  памятник  Тверской район  открытие 

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн руб. на осуществление мероприятий по изготовлению и установке монумента народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону (1937-2018) по адресу: Москва, Оружейный пер., вл. 45, ), открыть памятник планируется 30 августа 2022 года, - сообщили ИА МОССОВЕТ в горадминистрации.

Весной 2021 года Мосгордума одобрила решение об установке в Оружейном переулке в Москве памятника Иосифу Кобзону. Скульптуры высотой 2,8 метра, будет повернута в сторону улицы Петровка.

Биография Иосифа Кобзона.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Кобзон  Оружейный переулок  памятник  Тверской район  открытие 

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