Памятник Марине Цветаевой установят в столице

14 марта. Mossovetinfo.ru - Памятник поэтессе Марине Цветаевой установят до конца 2018 года на территории школы ее имени в Москве. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.



Памятник будет установлен на территории школы № 1619 на Таллинской улице (СЗАО) за счет Российской академии художеств.



После установки памятника департамент образования города Москвы обеспечит его текущее содержание.