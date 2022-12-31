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Общество     31.12.2022 12:55

Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни

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Теги:  Ватикан  Бенедикт XVI  смерть 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Бенедикт XVI занимал пост с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года, а в последние годы жизни жил в монастыре в Ватиканских садах. 11 февраля 2013 года на консистории Бенедикт XVI объявил о своём решении отречься от престола с 28 февраля в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 13 марта 2013 года был избран новый глава Римско-католической церкви — Хорхе Бергольо, взявший себе имя Франциск.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцинге родился 16 апреля 1927 в Марктль, Германия)— епископ Римско-католической церкви, 265-й Папа Римский.

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Теги: 
Ватикан  Бенедикт XVI  смерть 

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