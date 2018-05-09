9 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в День Победы в 10:00 начнется Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Прямую трансляцию Парада проведут Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТВ Центр, «Звезда», ОТР, МИР и 360°.
Какие улицы перекрыты в Москве 9 мая, смотрите здесь. Об изменениях в работе метро можно узнать тут. Точки запуска салюта 9 мая в Москве опубликованы по ссылке.
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