9 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в День Победы в 10:00 начнется Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Прямую трансляцию Парада проведут Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТВ Центр, «Звезда», ОТР, МИР и 360°.



Какие улицы перекрыты в Москве 9 мая, смотрите здесь. Об изменениях в работе метро можно узнать тут. Точки запуска салюта 9 мая в Москве опубликованы по ссылке.