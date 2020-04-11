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Общество     11.04.2020 15:46

Парад в честь Дня Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Парад Победы 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад в честь 75-летия Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, никаких решений о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, рассматриваются различные варианты с учетом ситуации с распространения коронавирусом.

При этом Песков заявил, что ни у кого не должно быть сомнений, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы состоятся обязательно.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Парад Победы 

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