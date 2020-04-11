11 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад в честь 75-летия Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По словам Пескова, никаких решений о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, рассматриваются различные варианты с учетом ситуации с распространения коронавирусом.



При этом Песков заявил, что ни у кого не должно быть сомнений, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы состоятся обязательно.