11 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад в честь 75-летия Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, никаких решений о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, рассматриваются различные варианты с учетом ситуации с распространения коронавирусом.
При этом Песков заявил, что ни у кого не должно быть сомнений, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы состоятся обязательно.
15:46 Общество Парад в честь Дня Победы состоится в любом случае, 9 мая или позже - Песков
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