19 октября. Mossovetinfo.ru – В течение следующей недели в Москве ожидается пасмурная и прохладная погода, возможны небольшие дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.
По прогнозам синоптиков, в течение недели небо в основном будет затянуто облаками, однако сильных дождей не ожидается. Ожидается, что выпадет около 1 миллиметра осадков.
Температура воздуха снизится, однако заморозков не ожидается даже в ночные часы. В дневное время температура воздуха будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, в ночное температура будет снижаться.
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