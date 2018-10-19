19 октября. Mossovetinfo.ru – В течение следующей недели в Москве ожидается пасмурная и прохладная погода, возможны небольшие дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.



По прогнозам синоптиков, в течение недели небо в основном будет затянуто облаками, однако сильных дождей не ожидается. Ожидается, что выпадет около 1 миллиметра осадков.



Температура воздуха снизится, однако заморозков не ожидается даже в ночные часы. В дневное время температура воздуха будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, в ночное температура будет снижаться.