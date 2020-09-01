1 сентября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода, затяжные дожди и температура выше нормы ожидают москвичей в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По прогнозам синоптиков, в первой половине сентября в Москве ожидается теплая погода, температура воздуха будет выше нормы на 2-5 градуса. При этом большого количества осадков не ожидается, их выпадет не более 60% месячной нормы.
Во второй половине месяца погодные аномалии исчезнут, температура воздуха опуститься до среднегодовых значений, а количество осадков возрастет до 80-100% месячной нормы.
В дальнейшем осень в Москве будет в пределах нормы – много пасмурных дней, много осадков, температура в районе средних значений. Однако ближайшие две недели сентября позволят москвичам безболезненно перестроится и привыкнуть к смене погоды с летней на осеннюю
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